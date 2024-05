Bardufoss/Bardu 2 fikk kampens første mål etter bare fire minutters spill da Solseth satte ballen i nettet, og ti minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 2-0. Etter 23 minutter var hattricket et faktum for Bardufoss/Bardu 2-spilleren. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Bardufoss / Bardu 2 var suverene i andre omgang

Solseth satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter etter hvilen, og Solseth økte ledelsen for Bardufoss/Bardu 2 da hun satte inn 5-0 seks minutter senere. Etter 53 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Solseth satte inn 6-0 for Bardufoss/Bardu 2, og Bardufoss/Bardu 2 økte ledelsen da Nathalie Elea Kroken satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 7-0. En av lagets spillere økte ledelsen da hun satte inn 8-0 etter 59 minutter. Marissa Johanne Arntzen reduserte til 1-8 for Skjervøy/Nordreisa rett etterpå, og gjestene reduserte til 2-8 ved Emma Bjørkestøl ni minutter før slutt. Liv Bjørnås økte til 9-2 for Bardufoss/Bardu 2 fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-2.

Nye poeng skal deles ut

Jens Martin Samson Rognli var dagens dommer.

Bardufoss/Bardu 2 spiller neste kamp mot Kvaløya 3 9. mai, mens Skjervøy/Nordreisa møter Ulfstind tre dager senere.