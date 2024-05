Surnadal 2 tok ledelsen da L. Kvande satte inn 1-0 etter 24 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-0.

Målfest etter pausen

Aurora Birkestøl utlignet da hun satte inn 1-1, og Ronja Mindnes ga Tingvoll/Kvass/Ulvungen ledelsen seks minutter ut i andreomgangen. Ida Mogstad utlignet da hun satte inn 2-2 et kvarter før slutt, og L. Kvande sørget for at Surnadal 2 tok ledelsen igjen med sin scoring like etterpå. Ada Semundseth Olsen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 3-3 etter 59 minutter. To minutter senere var hattricket et faktum for L. Kvande, og tre minutter på overtid scoret L. Kvande sitt fjerde mål da hun gjorde 5-3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-3.

Surnadal 2 serieleder

Etter mandagens kamp er Surnadal 2 på topp i serien på tabellen med fire poeng, mens Tingvoll/Kvass/Ulvungen er nummer to med tre poeng.

Terje Polden dømte oppgjøret.

I neste runde skal Surnadal 2 måle krefter med Frei 2 13. mai, mens Tingvoll/Kvass/Ulvungen møter Eide og Omegn samme dag.