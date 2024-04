Kvernbit fikk en kjempestart på kampen da Stine Syversen Atterås sendte laget sitt i ledelsen etter bare fire minutters spill, og Eira Lien Austgulen doblet ledelsen for Kvernbit da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. En av lagets spillere la på til 3-0 for Kvernbit etter 16 minutter. Elena Fyllingsnes Flom reduserte for Nordhordland rett etterpå. Ved pause sto det 1-3.

Dro ifra

Etter 57 minutters spill la en spiller på til 4-1 for Kvernbit, og Vanessa Holmedal-Hugøy økte til 5-1 for Kvernbit fire minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-5.

Kvernbit leder serien

Etter tirsdagens kamp er Nordhordland på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Kvernbit er på topp i serien med tolv poeng.

Steinar Sævdal var dommer.

I neste runde skal Nordhordland måle krefter med Arna-Bjørnar 5. mai. Kvernbit møter Tertnes/Eidsvåg 7. mai.