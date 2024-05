Kristin Stoknes ga Rubbestadnes ledelsen etter 24 minutters spill. Ved pause sto det 1-0.

Ølen / Etne snudde kampen

Landro utlignet for Ølen/Etne noen minutter ut i andre omgang, og Ølen/Etne tok ledelsen ved samme spiller tre minutter før slutt. Louise Voll satte ballen i mål minuttet før full tid, og like etterpå var hattricket et faktum for Landro. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Rubbestadnes nummer to på tabellen med ni poeng, mens Ølen/Etne er på sjetteplass med seks poeng.

Diyaddin Tunc var kampleder.

6. mai er det ny kamp for Rubbestadnes. Da møter de Skjold/Falkeid/Vard. Ølen/Etne skal måle krefter med Skjoldar 13. mai.