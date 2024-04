Før det første minuttet var omme, tok Vindbjart ledelsen ved Mikael Hildebrandt, men Donn utlignet til 1-1 da Kolbeinshavn satte ballen i mål sju minutter senere. Samme spiller (Donn G14) scoret 2-1 fra krittmerket etter tolv minutters spill, og Donn-angriperen fikk sitt hattrick fem minutter senere. Etter 24 minutter scoret Kolbeinshavn igjen da han gjorde 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Jakob Hellgren økte til 5-1 for Donn åtte minutter ut i andre omgang, og Donn rykket ytterligere ifra da David Støkken Gummedal økte ledelsen rett etterpå. Et kvarter før slutt fikk Vindbjart straffespark, og Herman Bekkevoll Svendsen satte inn 2-6-målet. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Noah Simonsen-Wetrhus satte inn 7-2, og Jakob Hellgren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-2 etter 62 minutters spill. Fem minutter senere reduserte Hildebrandt til 3-8 for Vindbjart. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-8.

Leder serien

Donn har tatt poeng i fem strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Vindbjart nummer tolv på tabellen med to poeng, mens Donn er serieleder med 15 poeng.

Dahir Mohamed Dahir var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vindbjart måle krefter med Vigør, mens Donn møter Søgne.