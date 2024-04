Adriana Krasniqi Moland Rui sørget for at Hånes/Tveit fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare tre minutter, og Hånes/Tveit var på farten igjen to minutter senere. De doblet ledelsen da Sara Jørum Flatnes satte inn 2-0. Adriana Krasniqi Moland Rui økte ledelsen da hun satte inn 3-0 allerede etter seks minutters spill, og Melissa Bakkland Hajdarevic økte til 4-0 for Hånes/Tveit like etterpå. Etter kun ni minutter var hattricket et faktum for Adriana Krasniqi Moland Rui, og samme spiller scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 6-0 åtte minutter senere. Hånes/Tveit-spilleren scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 7-0 et kvarter før hvilen, og Adriana Krasniqi Moland Rui satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Hånes/Tveit. Rett etterpå la Julia Jasinska på til 9-0 for Hånes/Tveit, og Hajdarevic satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 27 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-10.

Dominerte andre omgang

To minutter etter pause fullførte Hånes/Tveit-angriperen sitt hattrick, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Adriana Krasniqi Moland Rui satte inn 12-0 for bortelaget. Helena Thonhaugen Arntsen la på til 13-0 for gjestene sju minutter ut i andreomgangen, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Adriana Krasniqi Moland Rui satte inn 14-0. Etter 52 minutter scoret Adriana Krasniqi Moland Rui igjen da hun gjorde 15-0, og Victoria Nordstrøm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 16-0 for bortelaget ett minutt senere. Et kvarter før full tid scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 17-0, og samme lag økte ledelsen da Adriana Krasniqi Moland Rui satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 18-0. Froland reduserte til 1-18 etter 63 minutters spill. Gunilla Strand økte ledelsen for Hånes/Tveit da hun satte inn 19-1 minuttet før full tid, og Helena Thonhaugen Arntsen scoret igjen da hun gjorde 20-1 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-20.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp ligger Froland på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Hånes/Tveit er på førsteplass med sju poeng.

Ole Bjørn Moland var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hånes/Tveit spiller mot Torridal 3. mai, mens Froland spiller neste kamp mot Randesund to dager senere.