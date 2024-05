Verken Svelgen eller Førde SI maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Førde SI hadde grunn til å juble mot Svelgen

Haysam Abdul Asis Hassan sendte Førde SI i føringen etter 66 minutters spill. Tre minutter før slutt ble vondt til verre for Svelgen, da Håvard Solheim Dale doblet ledelsen for Førde SI. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-2.

Svelgens Odin Heggelund Kjørslevik og Henrik Ytrehus Førde fikk se det gule kortet. For Førde SI fikk Nikolai Abrahamsen Urne gult kort.

Slik spilles neste runde

Ragnar Åmot var dagens dommer.

I neste runde skal Svelgen måle krefter med Florø 4 7. mai, mens Førde SI møter Florø 3 samme dag.