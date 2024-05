Hegra tok føringen da Linnea Fagertun Børseth satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Johanne Husteli Rønsåsbjørg doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Etter 30 minutter økte avstanden mellom lagene da Guro Evavold satte inn 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause sto det 0-3.

Sikker fra straffemerket

L. Børseth scoret igjen da hun gjorde 4-0 to minutter etter sidebytte, og L. Børseth (Hegra J15) scoret 5-0 på straffe åtte minutter senere. Line Furunes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 59 minutters spill, og da det var spilt en halv time i andre omgang, la L. Børseth på til 7-0 for Hegra. Hegra rykket ytterligere ifra da Stine Børseth økte ledelsen ti minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-8.

Eira Moe Aasen fikk se det gule kortet.

Hegra serieleder

Etter onsdagens kamp er Skogn nummer seks på tabellen med null poeng, mens Hegra er på førsteplass med ni poeng.

Olav Martin Wibstad var dommer i oppgjøret.

8. mai er det ny kamp for Hegra. Da møter de Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2. Skogn skal måle krefter med Selbu 9. mai.