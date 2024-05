Nikolai Ones sendte Nordhordland foran da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Bjånesø scoret og doblet ledelsen for Nordhordland. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere, og etter 18 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Mathias Nottveit Vabø satte inn 4-0 for Nordhordland. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Nordhordland. Ved pause var stillingen 5-0.

Økte ledelsen

Marcus Hoang Hiep Nguyen reduserte til 1-5 ett minutt etter hvilen. En av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 etter 53 minutter, og rett etterpå var hattricket et faktum for Bjånesø. Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da en spiller økte ledelsen fire minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-1.

Leder serien

Etter torsdagens kamp er Nordhordland på topp i serien på tabellen med 15 poeng, mens Nymark er på niendeplass med null poeng.

Mathias Sjursæter Seljelid var dommer i kampen.

1. juni er det ny kamp for Nordhordland. Da møter de Harding. Nymark skal måle krefter med Arna-Bjørnar 2. juni.