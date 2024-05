Pedersen ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 17 minutters spill, og samme mann fikk nettsus og doblet ledelsen for NTNUIÅ fire minutter senere. Samme spiller (NTNUIÅ) satte inn et straffespark etter 23 minutter, og NTNUIÅ-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 4-0 sju minutter senere. Markus Habbestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for NTNUIÅ. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 5-0.

Forsvarte ledelsen etter pause

Etter 70 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Tarjei Gjerset Urkedal reduserte til 1-5. Johan Sverdrup Selmer satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 90 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-1.

NTNUIÅs Henrik Årthun Kahlbom pådro seg gult kort. For Norborg fikk Asgeir Kalvø, Trym Valaker Røren og William Jenssen Grytten gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er NTNUIÅ på femteplass på tabellen med elleve poeng, mens Norborg ligger på ellevteplass med fire poeng.

Torger Rye var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. mai. NTNUIÅ skal spille mot Spjelkavik 2, mens Norborg møter Valder.