Yahya Khled Hamdan ga Os 2 en tidlig ledelse med sin scoring etter kun to minutters spill, men Njardar/Tysnes utlignet til 1-1 da Ole Hauge Hansen satte ballen i mål etter 22 minutter. Simen Brekke sendte Os 2 i føringen igjen da han satte inn 2-1 rett etterpå, og Erlend André Nesbø satte ballen i mål etter 28 minutters spill for Os 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Emil Undheim Hunhammer satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for samme lag to minutter senere. Noen minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Erlend André Nesbø satte inn 5-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-5.

Var suverene i andre omgang

Yahya Khled Hamdan økte ledelsen da han satte inn 6-1 noen minutter ut i andreomgangen, og samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 7-1 to minutter etter pause. Os 2-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-1 like etterpå, og Matheo Engelsen Eitrheim økte til 9-1 for samme lag noen minutter etter sidebytte. Aleksander Skaaheim Lunde reduserte til 2-9 noen minutter ut i andre omgang. Åtte minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Sander Drange Rykkje satte inn 10-2 for gjestene. Ett minutt senere var Njardar/Tysnes uheldig og scoret selvmål. Bortelaget rykket ytterligere ifra da Brekke økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Theodor Liljeroos-Sandal økte ledelsen for Os 2 da han satte inn 13-2 rett etterpå. Kristoffer Bratseth Bjørge satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 53 minutter, og i samme minutt fullførte Erlend André Nesbø sitt hattrick. Emil Undheim Hunhammer scoret sitt andre mål da han gjorde 16-2 etter 57 minutters spill, og samme lag økte ledelsen da Jakob Ytredal satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 17-2. Leon Mikal Tro Stene la på til 18-2 for Os 2 etter 65 minutter, og like etterpå vartet Emil Undheim Hunhammer opp med hattrick. Tre minutter før slutt la Jakob Ytredal på til 20-2 for samme lag, og Trevor Nygaard Skorpen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 21-2 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-21.

Adrian Dale Hauge Hansen fikk gult kort.

Leder serien

Etter torsdagens kamp er Njardar/Tysnes nummer ti på tabellen med null poeng, mens Os 2 er på førsteplass med 15 poeng.

Åge Eide var dommer i kampen.

1. juni er det ny kamp for Njardar/Tysnes. Da møter de Sotra 3. Os 2 skal måle krefter med Nore Neset 2 samme dag.