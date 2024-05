Sykkylven tok ledelsen tidlig etter scoring ved Ask Nikolai Støylen, og Sykkylven doblet ledelsen da Preben Vestvik satte inn 2-0 etter 40 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Dro ifra

Seks minutter etter sidebytte reduserte Bergsøy ved Mohammad Alrahim. Ismail Abdulqadir Amin-Osman sørget for at resultattavla viste 3-1 ni minutter før slutt, og Jean Baraka økte ledelsen da han satte inn 4-1 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Tok steg på tabellen

Etter kampen har både Bergsøy og Sykkylven tre poeng.

Henning Nygård var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 31. mai. Bergsøy skal spille mot Hødd, mens Sykkylven møter Blindheim.