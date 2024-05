Norborg/Brattvåg/Ravn fikk en pangåpning på kampen da Even Flem Dalhaug sendte laget sitt i føringen etter kun to minutters spill, men ni minutter senere utlignet Dani Hemmingsen Lonebu for Sykkylven. Filip Nyhammer Austbø sendte Norborg/Brattvåg/Ravn i ledelsen igjen fire minutter før sidebytte, og Steffen Bjørdal Voldsund gjorde 3-1 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-1.

Bortelaget reduserte etter pause

Lonebu reduserte til 2-3 etter 55 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Norborg/Brattvåg/Ravns Alf-Joakim Esosa Valde og Voldsund pådro seg gult kort. For Sykkylven fikk Leon Lafton Roald, Aron Elias Blindheim Nydahl og Alfred Hoel Aure gult kort.

Leder serien

Det stoppet Sykkylvens seiersrekke på tre kamper.

Etter mandagens kamp ligger Norborg/Brattvåg/Ravn på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Sykkylven er på tredjeplass med 15 poeng.

Ian William Elkington var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Norborg/Brattvåg/Ravn bryner seg på Bergsøy 2. juni, mens Sykkylven spiller neste kamp mot Stranda dagen etter.