Nome tok ledelsen da Strand-Olsen scoret bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 etter kun sju minutter. Bjørn William Anthony Maano Henneberg økte til 3-0 for Nome etter 27 minutters spill. Noen minutter før pause fikk Gulset 2 straffespark, og Sondre Gigstad satte inn 1-3-målet. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 etter første omgang.

Ble sendt ut av dommeren

Jonathan Håland reduserte til 2-3 noen minutter ut i andreomgangen. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fullførte Strand-Olsen sitt hattrick. Fire minutter senere reduserte Gulset 2 ved Herman Nossek Nybakke Islann. Etter 63 minutter scoret Strand-Olsen igjen da han gjorde 5-3, og sju minutter senere la Larc Cedrick Isaiah Guillermo på til 6-3 for Nome. Strand-Olsen økte ledelsen for Nome da han satte inn 7-3 åtte minutter før slutt. Rett etterpå scoret Jonathan Håland sitt andre mål da han gjorde 4-7. Tre minutter før slutt ble Nomes Elias Arntsen Bjørndalen sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Den endelige stillingen i kampen ble 7-4.

Nomes Strand-Olsen og Henrik Rui Kabbe fikk gult kort. For Gulset 2 fikk Islann gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Det stanset Nomes tapsrekke på tre kamper.

Etter mandagens kamp ligger Nome på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Gulset 2 er på femteplass med tre poeng.

Pål Michael Solis dømte kampen.

3. juni er det ny kamp for Gulset 2. Da møter de Skidar. Nome skal måle krefter med Hei 5. juni.