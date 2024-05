Christyan-Teamrat Weldu Petros sendte Finnsnes i ledelsen etter kun seks minutter. Finnsnes scoret selvmål ved samme mann etter 22 minutters spill. Finnsnes tok ledelsen igjen ved Niklas Johan Sørensen etter 38 minutter, og Audun Berntsen Løvland scoret for Finnsnes og sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 etter første omgang.

Finnsnes holdt stand

Sju minutter etter pause reduserte Hamna da Vebjørn Brendlien satte inn 2-3-målet. Jonas Granheim Furøy sørget for at stillingen var 4-2 like etterpå, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, la samme mann på til 5-2. Hamna reduserte til 3-5 ved Sivert Abaron Krokstrand da det var spilt en halv time i andre omgang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-5.

Hamnas Håkon Nerdal, Sivert Abaron Krokstrand og William Nyvold Larssen fikk gult kort. For Finnsnes fikk Christyan-Teamrat Weldu Petros og Roni Tamrat Asefa gult kort.

Finnsnes klatrer til andreplass

Etter lørdagens kamp ligger Hamna på fjerdeplass på tabellen med 13 poeng, mens Finnsnes ligger på andreplass med 15 poeng.

Amalie Salamonsen dømte oppgjøret.

1. juni er det ny kamp for Finnsnes. Da møter de Krokelvdalen. Hamna skal måle krefter med Tromsdalen 2 11. juni.