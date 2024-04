Dawoud ga Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 ledelsen etter 14 minutter, og to minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-0. Etter 27 minutters spill fullførte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2-angriperen sitt hattrick, og Dawoud økte ledelsen for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 da han satte inn 4-0 rett etterpå. Etter 31 minutter reduserte Andreas Buaune til 1-4 for Stjørna/HIL/Fevåg. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 4-1.

Scoring fra elleve meter

Aron Karsten Walseth Arntzen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 tre minutter etter sidebytte, og tre minutter senere fikk Stjørna/HIL/Fevåg straffe. Samme spiller satte inn 3-4-målet. Petter Fallrø (Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 G16) scoret på straffe noen minutter ut i andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-3.

Fallrø og Dawoud pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Tom-Andre Olden var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stjørna/HIL/Fevåg spiller neste kamp mot Åfjord 23. april, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 bryner seg på Leksvik to dager senere.