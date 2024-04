Etter 17 minutters spill tok Rørvik 2 ledelsen ved Nogva, og etter 28 minutter doblet Rørvik 2-angriperen ledelsen. Sju minutter senere reduserte Bjørgan til 1-2, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Straffescoring

Bjørgan utlignet etter 65 minutters spill. Sju minutter før slutt fikk Rørvik 2 straffe. Olav Andre Fausa satte inn 3-2-målet. Aleksander Hansen Sønnesyn scoret for Rørvik 2 rett etterpå, slik at resultattavla viste 4-2. Andreas Skeie la på til 5-2 for Rørvik 2 etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-2.

Rørvik 2 leder serien

Etter søndagens kamp er Rørvik 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Bjørgan er nummer fire med tre poeng.

Jan Solbakk var dommer i kampen.

Bjørgan spiller neste kamp mot Spillum 29. april, mens Rørvik 2 spiller mot Namsos 2 dagen etter.