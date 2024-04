Sander Seglem sendte Gimletroll 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og Benjamin Jahren-Andersen scoret og doblet ledelsen for Gimletroll 2 et kvarter før hvilen. Noen minutter før pause reduserte Adam Arkadiusz Czarnecki til 1-2 for Sørfjell 2. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-1.

Målshow i andre omgang

Ti minutter ut i andre omgang scoret Seglem sitt andre mål da han gjorde 3-1, og Bøe satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 70 minutters spill. Daniel Sirnes økte ledelsen for Gimletroll 2 da han satte inn 5-1 fem minutter senere, og etter 80 minutter økte Gimletroll 2 ved Bøe. Samme mann laget hattrick da han ordnet 7-1 sju minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-1.

Gimletroll 2s Thomas Eikeland pådro seg gult kort. For Sørfjell 2 fikk Adam Arkadiusz Czarnecki og lyon barzanjee gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Gimletroll 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Sørfjell 2 er nummer elleve med null poeng.

Odd-Arild Skonhoft dømte kampen.

Sørfjell 2 spiller mot Lia 24. april, mens Gimletroll 2 spiller neste kamp mot Eidekameratene 28. april.