T. Vestre sørget for at Torvastad fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede etter ni minutter, og T. Vestre scoret igjen da hun gjorde 2-0 fem minutter senere. Et kvarter før sidebytte fullførte T. Vestre sitt hattrick. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed endte kampen 3-0.

Torvastad serieleder

Etter tirsdagens kamp er Torvastad nummer én på tabellen med sju poeng, mens Bremnes 2 er på tredjeplass med seks poeng.

I neste runde skal Bremnes 2 måle krefter med Skjoldar/Vats/Vik/Vind 29. april. Torvastad møter Avaldsnes 30. april.