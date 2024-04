Etter 13 minutters spill tok Strindheim ledelsen ved Bragstad-Larsen, men seks minutter senere utlignet Elise Røsberg Johansen for Byåsen 2. et kvarter før pause scoret Bragstad-Larsen igjen da hun gjorde 2-1, og Tiril Hågensen sørget for Strindheim-jubel da hun satte inn 3-1 to minutter før sidebytte. Mathea Finbraaten reduserte til 2-3 rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-2.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter hvilen. Dermed endte kampen 3-2.

Poengjakten fortsetter

Jonas Relling Eidstø var dommer.

Strindheim prøver seg mot Leksvik 24. april, mens Byåsen 2 spiller neste kamp mot Utleira 2 to dager senere.