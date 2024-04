Bastian Tranøy Klubben sendte Stord 3 i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men etter 16 minutters spill utlignet Jenny Hovda Fredriksen for Sveio. Sveio tok ledelsen da Henrik Fykse scoret like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Bastian Tranøy Klubben utlignet da han satte inn 2-2 etter 57 minutter, og en spiller sendte Stord 3 i ledelsen igjen da han satte inn 3-2 fem minutter senere. To minutter før slutt scoret Kjetil Enerstvedt Westergaard for Sveio. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Thorbjørn Våga Rullestad pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Etter onsdagens kamp er Stord 3 nummer ni på tabellen med ett poeng, mens Sveio er på sjuendeplass med to poeng.

Mehmet Orhan Guner var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stord 3 spiller neste kamp mot Falkeid 22. april, mens Sveio spiller mot Kopervik 2 to dager senere.