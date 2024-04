Kamilla Kolmannskog sørget for at Åfjord 7er fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare tre minutters spill, og Monica Elisabeth Lauritsen-By scoret og doblet ledelsen for Åfjord 7er. Et kvarter før sidebytte ble avstanden mellom lagene mindre da Jakobsen reduserte til 1-2. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 30 minutter, var stillingen 1-2.

Flatanger klarte ikke nærme seg

26-åringen utlignet da hun satte inn 2-2 etter 41 minutter, og Charlotte Lein sendte Flatanger 7er i føringen da hun satte inn 3-2 fire minutter senere. Marthe Lein satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang. Kolmannskog reduserte til 3-4 ni minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Flatanger serieleder

Etter lørdagens kamp er Flatanger på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Åfjord er nummer to med tre poeng.

Karl-Olav Johnsen Tørrissen var dommer.

28. april er det ny kamp for Åfjord. Da møter de Bangsund. Flatanger skal måle krefter med Grong 5. mai.