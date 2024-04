Inderøy scoret selvmål allerede etter åtte minutter. Lånke/Fram doblet ledelsen da Peder Fjellanger Overvik satte inn 2-0, og Eric Brønmo-Skaftnes økte ledelsen da han satte inn 3-0 et kvarter før pause. Sivert Polle Dybvad satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere, og Peder Fjellanger Overvik scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 to minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-5.

Dominerte i andreomgang

Tre minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Markus Woldseth satte inn 6-0 for Lånke/Fram, og Sivert Polle Dybvad scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Lånke/Fram rykket ytterligere ifra da Marcus Nygård økte ledelsen seks minutter senere, og etter 60 minutters spill la Markus Woldseth på til 9-0 for Lånke/Fram. Åtte minutter senere fullførte Sivert Polle Dybvad sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-10.

Markus Steigedal fikk gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Inderøy på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Lånke/Fram er på førsteplass med seks poeng.

Olav Martin Wibstad var kampleder.

I neste runde skal Inderøy møte Malvik 3/Hommelvik 3, mens Lånke/Fram møter Neset/Aasguten.