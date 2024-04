Flekkefjord tok ledelsen ved M. Birkeland etter bare to minutters spill, og M. Birkeland scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-0 rett etterpå. Lotte Bruhjell økte til 3-0 for Flekkefjord etter kun sju minutter, og etter 32 minutters spill la Ida Log på til 4-0 for Flekkefjord. Solveig Mari Nedland økte ledelsen for Flekkefjord da hun satte inn 5-0 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0.

Flekkefjord økte ledelsen

Thelma Omland økte ledelsen da hun satte inn 6-0 etter 57 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Matilde Nilsen satte inn 7-0. Demie Andre Bjørnshage gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-7 etter 63 minutters spill. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-1.

Ny runde - nye muligheter

Etter onsdagens kamp ligger Flekkefjord på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Lia/Express/Rygene 1 blå er på femteplass med tre poeng.

Jan Næss var dagens dommer.

29. april er det ny kamp for Lia/Express/Rygene 1 blå. Da møter de Kvinesdal. Flekkefjord skal måle krefter med Hægebostad 2. mai.