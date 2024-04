Lukas Vengstad sendte Hållingen i føringen da han satte inn 1-0 etter bare to minutter, og Hållingen var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Kjølstad satte inn 2-0. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hållingen, og etter 19 minutters spill la Noah Grongstad på til 4-0 for Hållingen. Etter 33 minutter økte avstanden mellom lagene da Viljar Tyldum satte inn 5-0, og Dennis Bratland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Hållingen sju minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 6-0.

Hållingen dro ifra

Gullvikmoen 2 gjorde 1-6 åtte minutter etter sidebytte. Like etterpå vartet Kjølstad opp med hattrick, og Hållingen rykket ytterligere ifra da L. Vengstad økte ledelsen etter 51 minutters spill. Jonas Grongstad Aune Ahlin økte ledelsen da han satte inn 9-1 etter 67 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 9-1.

Mye å se fram til neste runde

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hållingen møter Beitstad/Egge 28. april, mens Gullvikmoen 2 spiller neste kamp mot Levanger 4 to dager senere.