Etter 24 minutters spill tok Voss ledelsen ved Bidne, og Voss var på farten igjen tre minutter senere. De doblet ledelsen da Andreas Lydvo satte inn 2-0. Espen Bjorøy Kjørsvik reduserte til 1-2 etter 32 minutter. Jelmer Hoekstra sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Dro ifra

Bidne scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-1.

Anders Fosse (Voss) og Tommy Johnsen Svenskberg (Askøy 2) fikk begge gult kort.

Troner øverst

Askøy 2 har tapt sine to siste kamper.

Etter søndagens kamp er Voss nummer én på tabellen med seks poeng, mens Askøy 2 er på tolvteplass med null poeng.

Anders Nygaard Smith dømte kampen.

20. april er det ny kamp for Voss. Da møter de Austevoll. Askøy 2 skal måle krefter med Gneist 21. april.