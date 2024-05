Daniel Shakirov Bortne sendte Blindheim 2 tidlig i føringen, og Miran Ghahramani doblet ledelsen for Blindheim 2 da han satte inn 2-0 etter bare fire minutter. Alexander James Valderhaug økte til 3-0 for Blindheim 2 et kvarter før sidebytte, og fire minutter senere scoret Miran Ghahramani sitt andre mål da han gjorde 4-0. Lervåg reduserte for Sykkylven 2 etter 27 minutters spill, og Sykkylven 2-spilleren reduserte til 2-4 rett etterpå. Fem minutter før hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Jonathan Klokk Eidset reduserte til 3-4. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-4.

Sykkylven 2 snudde kampen

Odin Melseth Overå utlignet til 4-4 da han satte ballen i mål tre minutter etter pause, og ett minutt senere tok Sykkylven 2 ledelsen ved Johan Aursnes. Etter 61 minutter scoret samme spiller igjen da han gjorde 6-4, og sju minutter senere vartet Lervåg opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-4.

Miran Ghahramani pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Sykkylven 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Blindheim 2 er nummer fem med tre poeng.

Kenzo-Mahoro Maroha dømte oppgjøret.

5. mai er det ny kamp for Sykkylven 2. Da møter de Spjelkavik 2. Blindheim 2 skal måle krefter med Volda 3 6. mai.