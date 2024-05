En spiller sendte Stjørdals-Blink 2 foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og en av lagets spillere scoret igjen da han gjorde 2-0 etter kun sju minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Theo Ngimpheng Strand satte inn 3-0, og etter 15 minutter var hattricket et faktum for en spiller. Muamen Alzuber Mohamad la på til 5-0 for Stjørdals-Blink 2 etter 28 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-0.

Stjørdals-Blink 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen la Abdinasir Mohamed Nur på til 6-0 for Stjørdals-Blink 2, og Johannes Bjerve Spjøtvoll økte ledelsen da han satte inn 7-0 etter 52 minutter. Sudais Essa Hamud økte til 8-0 for Stjørdals-Blink 2 fem minutter senere, og Theo Ngimpheng Strand satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill. Samme spiller laget hattrick da han ordnet 10-0 sju minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 10-0.

Ny runde - nye muligheter

Etter mandagens kamp ligger Stjørdals-Blink 2 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Hommelvik 2 er på ellevteplass med null poeng.

Benjamin Andreas Grønbeck var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hommelvik 2 måle krefter med Neset/Aasguten, mens Stjørdals-Blink 2 møter Neset/Aasguten.