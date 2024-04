Etter 21 minutter tok Tromsdalen 2 ledelsen ved Danilo Cvetkovic, og Dyrkoren doblet ledelsen for Tromsdalen 2 da han satte inn 2-0 rett etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-2.

Målshow etter pause

Tromsdalen 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-0 ett minutt etter sidebytte. Etter 68 minutters spill reduserte Ivar Hognestad Fredheim til 1-3 for Salangen. David Azah Smith økte ledelsen da han satte inn 4-1 fire minutter senere, og et kvarter før slutt la Lucas Larsen Solberg på til 5-1. Sverre Jakobsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Tromsdalen 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-6.

Tromsdalen 2 klatrer til sjetteplass

Salangen har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter søndagens kamp ligger Salangen på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Tromsdalen 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Magnar Marensius Strandli var kampleder.

I neste runde skal Salangen måle krefter med Tromsø 2 4. mai. Tromsdalen 2 møter Krokelvdalen 6. mai.