Markus Hella var uheldig og satte ballen i eget mål for Radøy etter 14 minutters spill. Erland Soldal Sæbø utlignet for Radøy ett minutt senere. Aksel Haugland sendte Fyllingsdalen 2 i føringen igjen etter 19 minutter, og ti minutter senere scoret Fyllingsdalen 2-angriperen igjen da han gjorde 3-1. Marius Austgulen Tennebø satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 35 minutters spill, og like etterpå økte Fyllingsdalen 2 ved M. Tennebø. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Holdt på ledelsen etter pause

Noen minutter etter hvilen vartet Haugland opp med hattrick. Fem minutter før slutt reduserte Theodor Rønn-Aar til 2-6 for Radøy. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-2.

Sander Tveitnes Aga pådro seg gult kort.

Fyllingsdalen 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Fyllingsdalen 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Radøy er nummer fire med tre poeng.

Bjørn-Ketil Johnsen var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 9. mai. Fyllingsdalen 2 skal spille mot Øystese/Norheimsund, mens Radøy møter Vestsiden-Askøy 2.