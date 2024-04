Kjellberg sendte Søreide tidlig i føringen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Dro ifra

Etter 60 minutter ble vondt til verre for Askøy, da en spiller doblet ledelsen for Søreide. Søreide rykket ytterligere ifra da Kjellberg økte ledelsen to minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Søreide på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Askøy er på femteplass med seks poeng.

Natan Asmaman var dommer i kampen.

I neste runde skal Askøy måle krefter med Bønes 2 7. mai. Søreide møter Nore Neset 28. mai.