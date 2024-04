Lykke Meyer Erichsrud sendte Snøgg foran da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og etter bare ni minutters spill doblet Weiseth ledelsen til Snøgg. Åtte minutter senere økte Snøgg ved Hedda Rønningen, og Snøgg økte ledelsen da Ingrid Svalastog satte ballen i nettet etter 18 minutter. Dermed var stillingen 4-0. Samme lags Lykke Meyer Erichsrud satte inn et straffespark etter 33 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 5-0.

Dro ifra

Weiseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for vertene, og da det var spilt en halv time i andre omgang, var hattricket et faktum for Snøgg-angriperen. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-0.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Snøgg tok sin første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp er Snøgg på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Fossum Skien/Gjerpen er nummer åtte med null poeng.

Geir Arne Schelander dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fossum Skien/Gjerpen måle krefter med Storm, mens Snøgg møter Åfoss.