Linus Løseth Andersskog ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 25 minutter, men Mads Berg Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Teo Dyrseth sørget for at Trygg/Lade 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 80 minutter, og Sigurd Birk Rørvik Kyrkjebø sørget for Trygg/Lade 2-jubel da han satte inn 3-1 åtte minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-1.

Trygg/Lade 2s Joakim Gulbrandsen Hjørnevik pådro seg gult kort. For Malvik 2/Hommelvik 2 fikk Peder Johanes Solstad og Fredrik Pinto Hov gult kort.

Trygg / Lade 2 klatrer til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Trygg/Lade 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Malvik 2/Hommelvik 2 er nummer ti med tre poeng.

Egil Sneeggen var dagens dommer.

14. mai er det ny kamp for Malvik 2/Hommelvik 2. Da møter de Kattem. Trygg/Lade 2 skal måle krefter med Flatås 15. mai.