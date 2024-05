Westby sendte Pors 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 34 minutters spill, men Marcus Kvam sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Pors 2 tok føringen på nytt da Dennis Garstad satte inn 2-1 ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Dro ifra

Ti minutter ut i andre omgang scoret Westby sitt andre mål da han gjorde 3-1, og Pors 2-angriperen fikk sitt hattrick etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Pors 2s Sigurd Skifjeld, Dennis Garstad og Oskar Kløcker-Nærum pådro seg gult kort. For Tollnes fikk Jan Martin Fredriksen Kvam, Joakim Gilmour og Filip André Hansen gult kort.

Tok over tredjeplassen

Tollnes har gått poengløse av banen i alle kampene sine hittil i årets sesong.

Etter mandagens kamp ligger Pors 2 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Tollnes er på tolvteplass med null poeng.

Henrik Moholdt dømte kampen.

13. mai er det ny kamp for Pors 2. Da møter de Stathelle. Tollnes skal måle krefter med Herkules 14. mai.