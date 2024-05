Tollnes 2 tok ledelsen ved en spiller allerede etter fire minutter, men etter 17 minutters spill scoret Torkil Jensen for Storm/Siljan 2. Daro Aram Jaf sørget for at Tollnes 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter senere, men Torkil Jensen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Tinius Jensen Svarstad sendte Tollnes 2 i ledelsen igjen da han satte inn 3-2 etter 26 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Bortelaget med snuoperasjon

Adrian Sexe Van Dam scoret 4-2-målet etter 48 minutters spill, og Tinius Jensen Svarstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Tollnes 2. Oscar Benjamin Aakervik reduserte for Storm/Siljan 2 ni minutter senere, og etter 60 minutter scoret Storm/Siljan 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 4-5. Seks minutter senere fullførte Torkil Jensen sitt hattrick, og Torjus Torstveit Vatne sendte bortelaget i føringen da han satte inn 6-5 etter 70 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-6.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp ligger Tollnes 2 på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Storm/Siljan 2 er på andreplass med sju poeng.

Ali Leshker Kushar var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Storm/Siljan 2 møter Odd 2 15. mai, mens Tollnes 2 spiller neste kamp mot Hei 2 30. mai.