Her er dagens målscorere for Østsiden Askøy: Tobias Sperre-Waardal med to mål.

Disse scoret for Øygarden: Bilal Mufid Awad.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp ligger Østsiden Askøy på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Øygarden er på fjerdeplass med tre poeng.

Markus Poole Underhaug dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Østsiden Askøy møter Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord 23. mai, mens Øygarden spiller neste kamp mot Telavåg.