En av lagets spillere sendte Fyresdal foran da han satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, og Aamlid scoret og doblet ledelsen for Fyresdal. Seks minutter senere la samme spiller på til 3-0 for Fyresdal, og Sandra Breivik økte til 4-0 for Fyresdal etter 29 minutter. August Mikelskas reduserte til 1-4 for Kviteseid 2 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-4.

Økte ledelsen

Kristian Broshaug Haakenstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fyresdal, og tre minutter før slutt var hattricket et faktum for Aamlid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-6.

Nye poeng skal deles ut

Kim Ben dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kviteseid 2 måle krefter med Åmdal-Tokke 15. mai, mens Fyresdal møter Vinje samme dag.