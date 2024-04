Svendsen sendte Strømmen/Glimt foran da han satte inn 1-0 etter kun tre minutter, og Strømmen/Glimt doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0. Etter 20 minutters spill la Tommy Gavigan Espedal på til 3-0 for Strømmen/Glimt, og Jostein Aaland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Strømmen/Glimt like etterpå. Nhut Thanh Tran økte ledelsen for Strømmen/Glimt da han satte inn 5-0 et kvarter før pause, og Morten Aarvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Strømmen/Glimt. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Dommeren pekte på straffemerket

Thomas Heia; Pedersen (Strømmen/Glimt) scoret fra ellevemeteren ti minutter ut i andreomgangen, og Strømmen/Glimt rykket ytterligere ifra da Tom André Skarli økte ledelsen fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Myras Kenneth Johansen pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter kampen står både Myra og Strømmen/Glimt med tre poeng.

Bart Frans Flora Mertens var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Strømmen/Glimt spiller mot Holvika 1. mai, mens Myra spiller neste kamp mot Trauma 2 6. mai.