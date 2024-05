Sanna Mahle ga Molde ledelsen allerede etter seks minutter, og Ulvund (Molde) scoret fra ellevemetersmerket like etterpå. Anniken Haagenrud satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Molde, og etter 20 minutters spill økte Molde ved Ulvund. Etter 35 minutter økte avstanden mellom lagene da Vilde Aasprang satte inn 5-0 for Molde. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-0.

Målbonanza etter hvilen

Tre minutter etter sidebytte fullførte Ulvund sitt hattrick, og ni minutter senere la Ida Warvik på til 7-0. Ulvund scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 8-0 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Molde leder serien

Krokelvdalen har tapt sine to siste kamper.

Etter søndagens kamp er Molde på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Krokelvdalen er nummer ti med ett poeng.

Arnt Ivar Dale var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 26. mai. Molde skal spille mot Tiller, mens Krokelvdalen møter Rosenborg 2.