Byneset/Leinstrand tok ledelsen ved Mikael Elvrum Skagemo etter 16 minutters spill, men Hopmo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Noen minutter før sidebytte scoret Kattem 2-spilleren igjen da han gjorde 2-1, og samme spiller fikk sitt hattrick etter 35 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Kattem 2 rykket ytterligere ifra da Massih Hussein økte ledelsen ni minutter ut i andreomgangen, og like etterpå økte Kattem 2 ved Linus Bellingmo Sagøy. Fire minutter før slutt reduserte Byneset/Leinstrand da Lucas Nilsen Klefstad satte inn 2-5-målet. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Hasan Kenno og Linus Bellingmo Sagøy fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter oppgjøret står både Kattem 2 og Byneset/Leinstrand med seks poeng.

Christoffer Tømmerås Steen dømte kampen.

I neste runde skal Kattem 2 måle krefter med Åfjord 23. mai, mens Byneset/Leinstrand møter Fosen samme dag.