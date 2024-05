Hukkelås ga Sunndal en tidlig ledelse i kampen, og etter 16 minutters spill fikk Sunndal straffe. Samme spiller scoret 2-0-målet. James Akiri reduserte til 1-2 åtte minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Ble sendt ut av dommeren

En spiller sørget for jubel da han satte inn 3-1 noen minutter etter pause, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sunndal etter 40 minutter. Etter 70 minutters spill ble Surnadal redusert til ti spillere etter at samme spiller fikk marsjordre. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 4-1.

Akiri pådro seg gult kort.

Sunndal serieleder

Det var Sunndals fjerde strake trepoenger, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter mandagens kamp ligger Sunndal på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Surnadal er på tredjeplass med seks poeng.

Ahmet Yildiz var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Surnadal måle krefter med Tingvoll 28. mai. Sunndal møter Kårvåg/Havørn 29. mai.