Ane Skarsbø sendte Brattvåg/Norborg/Ravn i føringen da hun satte inn 1-0 etter kun åtte minutter, og Amelia Solowinska scoret og doblet ledelsen for Brattvåg/Norborg/Ravn like etterpå. Brattvåg/Norborg/Ravn rykket ytterligere ifra da Sirhild Flem Dalhaug økte ledelsen etter 13 minutters spill, og Skarsbø økte ledelsen da hun satte inn 4-0 ett minutt senere. Etter 15 minutter fullførte samme spiller sitt hattrick, og Leah Berit Knoff Strand økte til 6-0 for Brattvåg/Norborg/Ravn fire minutter senere. Etter 22 minutters spill var Volda uheldig og satte ballen i eget mål. Rett etterpå la Zara Langlo på til 8-0 for gjestene, og Brattvåg/Norborg/Ravn-angriperen scoret igjen da hun gjorde 9-0 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-9.

Målshow etter pause

Brattvåg/Norborg/Ravn økte ledelsen da Strand satte ballen i nettet to minutter etter hvilen. Dermed var stillingen 10-0, og Skarsbø økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 11-0 et kvarter før full tid. En spiller reduserte til 1-11 for Volda ett minutt senere, og en av lagets spillere reduserte for Volda etter 57 minutter. Nyariek Simon Reath reduserte til 3-11 fem minutter senere. Milla Vikestrand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-3 for Brattvåg/Norborg/Ravn etter 65 minutters spill. Volda var uheldig og satte ballen i eget mål like etterpå. Minuttet før full tid scoret Amelia Solowinska igjen da hun gjorde 14-3, og ett minutt senere vartet samme spiller opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-15.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Volda på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Brattvåg/Norborg/Ravn er nummer to med seks poeng.

Aleksander Bjerkvik var dommer.

15. mai er det ny kamp for Brattvåg/Norborg/Ravn. Da møter de Stranda. Volda skal måle krefter med Stranda 22. mai.