Ranheim tok ledelsen ved Husby etter bare tre minutters spill, og Ranheim doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 rett etterpå. Steinkjer reduserte til 1-2 etter 17 minutter. Martine Molberg fant nettmaskene seks minutter senere, og Husby gjorde hattrick noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-1.

Scoring fra elleve meter

Julie Jakobsen Reinertsen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Husby scoret igjen da hun gjorde 6-1 tre minutter etter sidebytte. Etter et kvarter av andreomgangen fikk Steinkjer straffe. Sanne Victoria Mostervik Holmvik satte inn 2-6-målet. Erika Sandsør satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Ranheim ni minutter senere, og Molberg økte til 8-2 for Ranheim et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 8-2.

Ranheim topper tabellen

Dermed har Ranheim vunnet tre kamper på rad.

Ranheim og Steinkjer er nå begge oppe i ni poeng.

Emma Rødsjø Sørensen var dagens dommer.

Ranheim prøver seg mot Byåsen 18. mai, mens Steinkjer spiller neste kamp mot Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten tre dager senere.