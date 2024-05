Olve Ommedal Teigland sendte Hyen i føringen da han satte inn 1-0 etter bare sju minutters spill, men Eirik Stensaker Tvinnereim utlignet da han satte inn 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Ved pause var stillingen 1-1.

Hyen sikret seieren

Etter 57 minutter tok Hornindal ledelsen ved Martin Aaland, men ti minutter senere scoret Wie for Hyen. Hyen tok ledelsen på nytt ved Vegard Moritsgård Flatjord fem minutter før slutt, og Wie scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Hornindals Rasmus Bø fikk se det gule kortet. For Hyen fikk Vegard Moritsgård Flatjord og Per Inge Straume gult kort.

Fortsatt på andreplass

Etter tirsdagens kamp er Hornindal på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Hyen ligger på andreplass med ti poeng.

Muhamet Barlla var kampleder.

Hornindal spiller neste kamp mot Måløy 2 28. mai, mens Hyen bryner seg på Måløy 2 4. juni.