Imås/Jerv tok ledelsen da Aksel Corrigan scoret etter 13 minutters spill. Imås/Jerv doblet ledelsen da Johannes Taule Norbom satte inn 2-0, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Vigør pyntet på resultatet

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Vigør ved Eldar Krpo, og Oliver Henriksen Hagen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Matheussen sendte Imås/Jerv i føringen på nytt da han satte inn 3-2 etter 67 minutter. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-2.

Magnus Throne og Jonas Zakaria Tobiassen Othman fikk gult kort.

Imås / Jerv beholder fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Imås/Jerv på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Vigør er nummer sju med ett poeng.

Ole Gunnar Breive Langemyr var dagens dommer.

Vigør bryner seg på Fløy 25. mai, mens Imås/Jerv spiller neste kamp mot Våg dagen etter.