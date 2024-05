Julie Rødal Myhrås ga Strindheim TF 2 ledelsen etter 20 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Dommeren viste det røde kortet

Strindheim TF 2s Marie Lind Larsen ble vist det røde kortet etter et kvarter av andreomgangen, og to minutter før slutt scoret Eva Ustad Jakobsen for Heimdal. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-1.

Ble værende på andreplass

Etter søndagens kamp ligger Heimdal på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Strindheim TF 2 er på andreplass med elleve poeng.

Morten Bøstein-Melhus dømte kampen.

I neste runde skal Heimdal møte Charlottenlund, mens Strindheim TF 2 møter NTNUI 2.