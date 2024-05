Storm Old Boys tok ledelsen ved Lars Johan Wessel Verpe etter bare ti minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Storm Old Boys var på farten igjen etter 35 minutter. De doblet ledelsen da Jørgen Eilev Thorkildsen satte inn 2-0, og etter 55 minutters spill la Knut Henrik Johansen på til 3-0 for Storm Old Boys. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-0.

Storm Old Boys leder serien

Etter kampen har både Storm Old Boys og Borg Old Boys tre poeng.

Harald Gøthesen dømte oppgjøret.

Storm Old Boys spiller neste kamp mot Odd Old Boys 22. mai, mens Borg Old Boys møter Odd Old Boys 29. mai.