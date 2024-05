Niklas Hauge Børset sendte Melhus/Gimse i føringen allerede etter sju minutters spill, og Phillip Sakeus Frengen Øye fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Brage Kveberg reduserte for Tynset etter 27 minutter, og Håkon Ligård sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 rett etterpå. Vetle Lilleås Brostrøm sørget for at Melhus/Gimse tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-2.

Melhus / Gimse økte ledelsen

Eldar Utgard Kverneggen utlignet for Tynset tre minutter etter hvilen. Phillip Sakeus Frengen Øye sendte Melhus/Gimse i føringen igjen da han satte inn 4-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og samme spiller gjorde hattrick etter 70 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-3.

Leon Hovin Høiem fikk gult kort.

Melhus / Gimse topper serien

Etter onsdagens kamp er Melhus/Gimse på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Tynset ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Kasper Odland var kampleder.

I neste runde skal Tynset måle krefter med Kattem 20. mai. Melhus/Gimse møter Kattem 25. mai.