Rosenborg fikk et forsprang da Karine Ornæs Midjo satte inn 1-0 etter kun fire minutters spill, men ti minutter senere scoret Selvåg for Hitra. Alex Soboniak sendte Hitra i føringen etter 19 minutter, og A. Soboniak scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 like etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Scoret på straffespark

Hitra økte ledelsen da Selvåg satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 4-1, og samme spiller (Hitra G16) scoret 5-1 fra straffemerket seks minutter senere. Et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Selvåg satte inn 6-1 for gjestene, og A. Soboniak fikk sitt hattrick fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-7.

Emilie Jørgensen Leer fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter torsdagens kamp er Rosenborg nummer ti på tabellen med null poeng, mens Hitra er på topp i serien med tre poeng.

Frode Tøndel Øyangen dømte kampen.

I neste runde skal Rosenborg måle krefter med Trond 2 15. april. Hitra møter Romolslia/Flatås/Kolstad 16. april.