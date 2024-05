Begge lag gikk målløse av banen midtveis. Dermed sto det 0-0 til pause.

Kunne juble til slutt

Kongsvinger 2 scoret selvmål ved Karl Kristian Rimfeldt et kvarter før slutt. Erlend Pedersen scoret og doblet ledelsen for Skjervøy etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-0.

Skjervøys Sebastian Mihai Asan og Mats Christensen fikk gult kort. For Kongsvinger 2 fikk Lars Julian Fjeld, Marius Øyen, Scott Wilhelmsen og Leon Mohan Brenden Sethi gult kort.

Skjervøy serieleder

Det var Skjervøys femte strake seier.

Etter søndagens kamp er Skjervøy serieleder på tabellen med 15 poeng, mens Kongsvinger 2 er nummer åtte med seks poeng.

Markus Johan Nymoen Hansen var kampleder.

Skjervøy prøver seg mot Fredrikstad 2 11. mai, mens Kongsvinger 2 spiller neste kamp mot Bodø/Glimt 2 dagen etter.